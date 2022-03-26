В ходе денацификации Украины должны быть проведены фильтрационные мероприятия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Гарантом нейтрального статуса этой территории, которая пока называется Украина, должны стать российские военные базы, заявил эксперт. Коротченко рассказал, что на самом деле означает денацификация © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Граница закрывается и те лица, которые покинули территорию Украины, но пожелают вернуться назад, должны будут пройти соответствующие проверочные мероприятия. То есть мы будем фильтровать, кто из этих миллионов уехавших может вернуться назад, исходя из того, насколько они лояльны, и кто они», — сказал Коротченко.

Националисты и члены их семей не смогут жить на новой Украине. Если же это просто люди, бежавшие от ужасов боевых действий, когда украинские подразделения вели бои в городах, это другая ситуация, заключил собеседник издания.

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