Денацификация заявляется одной из главных целей спецоперации России на Украине. О том, что на самом деле означает этот термин в украинских реалиях, рассказал в интервью Telegram-каналу Украина.ру редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

«Что такое денацификация? Это демонтаж той системы, которая сложилась на Украине. В первую очередь это поиск и задержание украинских военных преступников. Соответственно, арест 100% участников украинских националистических организаций и их боевых подразделений», — сказал Коротченко.

Денацификации подлежат также все украинские пропагандисты, которые обслуживают действия киевского режима, а также функционеры нынешней украинской власти. Денацификация: политолог рассказал, как она проводилась в ФРГ и ГДР © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Сергей Каревский

«В данном случае речь про партию «Слуга народа». У нее должен быть статус как у гитлеровской НСДАП, то есть деятельность ее должна быть законодательно запрещена, а действующие функционеры должны отвечать по уголовному кодексу», — заявил эксперт.

Денацификация должна проводиться так, как ее проводили в гитлеровской Германии, и методы должны применяться такие же: розыск, задержание, судебное решение, заключил Коротченко.

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