США и НАТО стремятся максимально разрушить Украину до воссоединения страны с Россией, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Украина для Запада — всего лишь пешка в ходе подготовки к глобальному переделу мира, уверен эксперт. Эксперт подсчитал, сколько Запад тратит на информационную войну © РИА Новости, Михаил Кутузов / Перейти в фотобанк

«Речь же идет не просто об открытом конфликте Запада с Россией. Началась ускоренная перекройка всей мировой архитектуры. Запад больше думает именно об этом, а не просто о том, чтобы Россия на Украине как можно дольше увязла. И для того, чтобы лучше подготовиться к перекройке мира и защитить свои позиции, Западу очень важно, чтобы Россия отвлекалась на украинский фронт», — сказал Акопов.

Запад пытается пересобраться для противостояния остальному миру (Россия, Китай, Индия, арабский мир). Это противостояние будет принимать разные формы (вряд ли военную), но затягивание конфликта на Украине Западу необходимо, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.