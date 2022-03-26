В ближайшие две недели случится коренной перелом в ходе спецоперации России на Украине, и, соответственно, в настроениях украинцев. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

В украинском обществе пока сохраняется псевдопатриотический раж, но в ближайшее время он исчезнет, уверен эксперт. Акопов рассказал, случится ли штурм Киева © commons.wikimedia.org, AlexanderVovck

«Я надеюсь, что в ближайшие недели две произойдет перелом. Пока украинские граждане верят в мифы про «призраков Киева» и десятки тысяч убитых русских, но когда реальное положение на фронтах невозможно будет скрыть, у украинского общества начнутся другие настроения», — сказал Акопов.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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