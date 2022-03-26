На фоне спецоперации по демилитаризации Украины ряд экспертов предположил о возможном разделе страны между соседями. О том, когда на Украине могут появиться поляки, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Опасность втягивания поляков в конфликт на Украине может появиться после того, как спецоперация России будет подходить к концу, уверен эксперт. Клинцевич рассказал, сколько сил сможет выделить Польша для вторжения на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«На данный момент это исключено. Поляки могут появиться во Львове только после донецкого котла, окружения Киева и бегства украинской власти из столицы. Но вероятность этого тоже крайне мала», — сказал Акопов.

Отметим, что в официальной Варшаве активно продвигается идея отправки так называемого "миротворческого контингента НАТО" на Украину. В то же время, в НАТО и США отвергают предложения Польши, и подчёркивают, что об отправке войск НАТО на территорию Украины речи не идёт.

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