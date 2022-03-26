Опасность втягивания поляков в конфликт на Украине может появиться после того, как спецоперация России будет подходить к концу, уверен эксперт.
«На данный момент это исключено. Поляки могут появиться во Львове только после донецкого котла, окружения Киева и бегства украинской власти из столицы. Но вероятность этого тоже крайне мала», — сказал Акопов.
Отметим, что в официальной Варшаве активно продвигается идея отправки так называемого "миротворческого контингента НАТО" на Украину. В то же время, в НАТО и США отвергают предложения Польши, и подчёркивают, что об отправке войск НАТО на территорию Украины речи не идёт.
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