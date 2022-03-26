Если украинские военные формирования "запрутся" в Харькове, особых проблем российской армии это не создаст, уверен эксперт.
«Ничего, подождем. У них кончится еда, снаряды и горючее. Сейчас не Средневековье и это не осажденная крепость. Просто будет постепенная эвакуация людей из города, когда он будет окружен», — сказал Акопов.
Штурма Харькова и Киева ожидать не следует, так как эти города не были "превращены в укрепрайоны" за 8 лет войны киевского режима против народа Донбасса, подчеркнул собеседник издания.
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