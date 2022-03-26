Вслед за городами юга и востока Украины российские войска готовятся к освобождению крупнейших городов страны. О том, как это будет происходить, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Если украинские военные формирования "запрутся" в Харькове, особых проблем российской армии это не создаст, уверен эксперт. Как освобождали Мариуполь: «Черная смерть» против нацистов © wikimapia.org,

«Ничего, подождем. У них кончится еда, снаряды и горючее. Сейчас не Средневековье и это не осажденная крепость. Просто будет постепенная эвакуация людей из города, когда он будет окружен», — сказал Акопов.

Штурма Харькова и Киева ожидать не следует, так как эти города не были "превращены в укрепрайоны" за 8 лет войны киевского режима против народа Донбасса, подчеркнул собеседник издания.

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