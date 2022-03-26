Штурм Мариуполя — исключение из правил, украинские националисты не оставили городу шансов, подчеркнул эксперт.
«Просто Мариуполь — один из крупных украинских городов, который ждала такая участь. Там была своя специфика, потому что это часть Донбасса, там были укрепрайоны и воинские части», — сказал Акопов.
Харьков и Киев же будут освобождены без штурма, уверен собеседник издания.
«Это исключено. Харьков будет блокироваться, как и другие большие города…России нет смысла устраивать в Харькове нечто подобное, потому что придется эвакуировать население и выдавливать эти части. Харьков будут освобождать другими методами», — заявил эксперт.
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