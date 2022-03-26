Продвижение российских войск в ходе спецоперации России на Украине сковывает тактика "живого щита", которую применяют украинские военные. Однако штурмовать города российская армия себе позволить не может - это подвергнет опасности жизни мирных жителей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Штурм Мариуполя — исключение из правил, украинские националисты не оставили городу шансов, подчеркнул эксперт. Политолог Акопов объяснил, что начнется в мире, если спецоперация РФ на Украине затянется © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Николай Лебедев

«Просто Мариуполь — один из крупных украинских городов, который ждала такая участь. Там была своя специфика, потому что это часть Донбасса, там были укрепрайоны и воинские части», — сказал Акопов.

Харьков и Киев же будут освобождены без штурма, уверен собеседник издания.

«Это исключено. Харьков будет блокироваться, как и другие большие города…России нет смысла устраивать в Харькове нечто подобное, потому что придется эвакуировать население и выдавливать эти части. Харьков будут освобождать другими методами», — заявил эксперт.

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