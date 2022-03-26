Он также обвинил киевский режим в намеренном разрушении инфраструктуры страны при отступлении.
«Нынешний режим киевский,… отступая, взрывает мосты, различные инфраструктурные предприятия — газопроводы, водопроводы, трансформаторные подстанции… Это специально делается», — сказал Азаров.
Однако разрушения в районах боевых действий, хотя и значительны, но не тотальны, рассказал он, ссылаясь на снятые с дрона кадры пострадавшего от военных действий Мариуполя.
«Поэтому — засучили рукава и начали работать, начали делать. И те, кто отличился на уничтожении — будут исправлять свою работу, будут восстанавливать так или иначе», — заявил политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.