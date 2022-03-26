Ситуация на освобождаемых землях Украины не такая тяжёлая, какой она была после Великой Отечественной войны, поэтому задачи по восстановлению страны вполне решаемы. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Жители Мариуполя рассказали правду о происходящем © Украина.ру

«Нынешний режим киевский,… отступая, взрывает мосты, различные инфраструктурные предприятия — газопроводы, водопроводы, трансформаторные подстанции… Это специально делается», — сказал Азаров.

Однако разрушения в районах боевых действий, хотя и значительны, но не тотальны, рассказал он, ссылаясь на снятые с дрона кадры пострадавшего от военных действий Мариуполя.

«Поэтому — засучили рукава и начали работать, начали делать. И те, кто отличился на уничтожении — будут исправлять свою работу, будут восстанавливать так или иначе», — заявил политик.

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