Те украинские националисты, которые хотят сражаться, делают это сейчас в составе «Азова», «Торнадо», «Донбасса», «Днепра» и других националистических формирований. С другой стороны, многие жители Запада Украины уехали за границу — одни на заработки, другие — спасаясь от мобилизации, рассказал политик.
Видные националисты также вряд ли захотят жить в лесах, предположил Азаров.
«Они привыкли к нормальной жизни, привыкли быть у власти, привыкли вести себя как хозяева жизни. Залезать снова в леса для того, чтобы быть уничтоженными в процессе проведения антитеррористической операции — не думаю, что это возможно», — сказал экс-премьер.
Он добавил, что современные технические средства, такие как тепловизоры и приборы ночного видения, делают лесное подпольное движение менее эффективным.
Полностью интервью можно прочитать здесь.