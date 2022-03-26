Сейчас на Западной Украине нет условий для возникновения лесного подполья по образцу существовавшего там во время и после Великой Отечественной войны. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру бывший премьер-министр страны Николай Азаров

Те украинские националисты, которые хотят сражаться, делают это сейчас в составе «Азова», «Торнадо», «Донбасса», «Днепра» и других националистических формирований. С другой стороны, многие жители Запада Украины уехали за границу — одни на заработки, другие — спасаясь от мобилизации, рассказал политик. Лесной ад. Как закалялась УПА* © из открытых источников

Видные националисты также вряд ли захотят жить в лесах, предположил Азаров.

«Они привыкли к нормальной жизни, привыкли быть у власти, привыкли вести себя как хозяева жизни. Залезать снова в леса для того, чтобы быть уничтоженными в процессе проведения антитеррористической операции — не думаю, что это возможно», — сказал экс-премьер.

Он добавил, что современные технические средства, такие как тепловизоры и приборы ночного видения, делают лесное подпольное движение менее эффективным.

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