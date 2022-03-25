На Украине сегодня царит «абсолютная русофобия» и даже те украинские граждане, которые ранее положительно относились к России, теперь поменяли свою точку зрения. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру лидер общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич

По его мнению, это недостаток российской пропаганды, которая не смогла донести свою точку зрения до украинцев. Общественник из ДНР рассказала, как жители территорий, бывших под контролем ВСУ, встречают освободителей © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Потому что то, что мы говорим, они не слышат. А то, что они слышат, это совсем другая реальность и другая информация», — рассказал Клинцевич.

По его мнению, исправить данную ситуацию должны корректные действия российской армии по отношению к мирному населению Украины.

«Ключевым информатором и пропагандистом является русский солдат. Его действия, поступки, разговоры. Это очень сильно влияет. Потому что люди начинают общаться. А дальше начинает работать, как мы говорим, цыганское радио», — считает российский политик.

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