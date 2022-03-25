По его мнению, это недостаток российской пропаганды, которая не смогла донести свою точку зрения до украинцев.
«Потому что то, что мы говорим, они не слышат. А то, что они слышат, это совсем другая реальность и другая информация», — рассказал Клинцевич.
По его мнению, исправить данную ситуацию должны корректные действия российской армии по отношению к мирному населению Украины.
«Ключевым информатором и пропагандистом является русский солдат. Его действия, поступки, разговоры. Это очень сильно влияет. Потому что люди начинают общаться. А дальше начинает работать, как мы говорим, цыганское радио», — считает российский политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.