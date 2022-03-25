ВСУ в три раза численно превосходят участвующие в военной спецоперации российские войска, и только военно-техническое превосходство позволяет РФ наступать. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич

Он отметил, что такая практика является уникальным случаем в военной истории. Басурин рассказал об освобождении почти 100 населенных пунктов на территории ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Также Клинцевич подчеркнул тот факт, что основные силы ВСУ в Донбассе блокированы. Кроме этого, он утверждал, что российские войска ликвидировали все запасы ВСУ, включая склады продовольствия и боеприпасов.

«И то, что сегодня находится в войсках, то, что раздали, с помощью этого и оказывается сопротивление [российским силам со стороны ВСУ]», — указал ветеран войны в Афганистане.

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