Он отметил, что такая практика является уникальным случаем в военной истории.
Также Клинцевич подчеркнул тот факт, что основные силы ВСУ в Донбассе блокированы. Кроме этого, он утверждал, что российские войска ликвидировали все запасы ВСУ, включая склады продовольствия и боеприпасов.
«И то, что сегодня находится в войсках, то, что раздали, с помощью этого и оказывается сопротивление [российским силам со стороны ВСУ]», — указал ветеран войны в Афганистане.
Полностью интервью можно прочитать здесь.