Великопольский шовинизм и насаждаемая в стране русофобия может привести к тому, что общественное мнение Польши поддержит попытку её правительства к расширению территории за счёт Украины. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич

«Боюсь, что с учётом русофобии, которая была последние тридцать лет в отношении нас развёрнута на территории Польши, она представит общественное мнение для руководства так, что всё, что они делают, они делают правильно», — сказал он.

По его словам, чтобы противостоять этой угрозе, необходима крайне серьёзная позиция российских официальных лиц. Необходимо дать понять, что РФ будет реагировать в случае такого шага Польши.

Клинцевич сослался также на недавнее высказывание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что такой шаг был бы неприкрытой угрозой в адрес России.

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