«Боюсь, что с учётом русофобии, которая была последние тридцать лет в отношении нас развёрнута на территории Польши, она представит общественное мнение для руководства так, что всё, что они делают, они делают правильно», — сказал он.
По его словам, чтобы противостоять этой угрозе, необходима крайне серьёзная позиция российских официальных лиц. Необходимо дать понять, что РФ будет реагировать в случае такого шага Польши.
Клинцевич сослался также на недавнее высказывание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что такой шаг был бы неприкрытой угрозой в адрес России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.