«Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны — демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно», — сказал Мединский.
По его словам, Киев на переговорах больше заинтересован в обсуждении гарантий своей безопасности от третьих держав в случае отказа от НАТО. Мединский назвал такую позицию «вполне объяснимой».
Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина демонстрирует сближение с Россией по ряду вопросов на переговорах, однако отказывается от признания Крыма и республик Донбасса.