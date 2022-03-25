Без признания российской принадлежности Крыма и независимости ДНР и ЛНР заключение соглашения с Украиной маловероятно. Об этом 25 марта журналистам заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский

Эрдоган огорчил Украину, Запорожье закрывают, националисты пригрозили полиции и ТРО, пути для зерна. Хроника событий на Украине на 15:00 25 марта © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По его словам, Киев на переговорах больше заинтересован в обсуждении гарантий своей безопасности от третьих держав в случае отказа от НАТО. Мединский назвал такую позицию «вполне объяснимой».

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина демонстрирует сближение с Россией по ряду вопросов на переговорах, однако отказывается от признания Крыма и республик Донбасса.