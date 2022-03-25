Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 марта обвинил находящихся за рубежом оппозиционеров в намеренном распространении ложной информации об участии белорусской армии в спецоперации на Украине, передает агентство БелТА

Лукашенко пригрозил ответить на провокации Украины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Он выразил уверенность, что многочисленные заявления за рубежом о том, что Белоруссия присоединится к боевым действиям на Украине, распространяются не просто так.

«Таким образом готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть. А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать», — сказал белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.