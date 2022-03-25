Представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта опроверг слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия в ходе спецоперации якобы использует фосфорные бомбы, передает «Интерфакс»

«Эффект ядерной бомбы»: эксперт рассказал о мощном экономическом оружии России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Он также обвинил президента США Джо Байдена, заявлявшего об угрозе использования РФ химоружия на Украине, в попытке отвлечь мир от скандала вокруг разработок США в сфере биооружия.

Накануне Зеленский обвинил Россию в применении фосфорных бомб при нападении на цели на украинской территории.

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), указывала представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.