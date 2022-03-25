Речь об изоляции России не идет. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Абхазии Асланом Бжания

РФ заинтересована в решении гуманитарных вопросов на Украине — Лавров © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

После этого ряд стран Запада ввел санкции против РФ.

Позже Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.