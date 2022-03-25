«Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально накануне встречи [Жириновского] с [главой правительства Михаилом] Мишустиным», — сказал он.
Во фракции ЛДПР также назвали новость о кончине Жириновского «грязной провокацией жёлтой прессы».
В пятницу СМИ сообщили о смерти Жириновского в больнице. Вскоре эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил сообщение в Telegram.
В свою очередь российский Минздрав опроверг информацию журналистов, по его данным, состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. Также новость о смерти лидера ЛДПР опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Жириновского доставили в больницу с омикрон-штаммом коронавируса еще в феврале. Затем у известного политика начались серьезные осложнения, а степень поражения легких составила 75%. Лидер ЛДПР находился в реанимации, к нему не пускали помощников, а состояние переквалифицировали с тяжелого на критическое.