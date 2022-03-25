Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме, замруководителя высшего совета партии Ярослав Нилов 25 марта опроверг информацию СМИ о смерти Владимира Жириновского. Либерал-демократы считают, что это была намеренная провокация со стороны желтой прессы, передают СМИ

Жириновский жив: стало известно о состоянии лидера ЛДПР © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Во фракции ЛДПР также назвали новость о кончине Жириновского «грязной провокацией жёлтой прессы».

В пятницу СМИ сообщили о смерти Жириновского в больнице. Вскоре эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил сообщение в Telegram.

В свою очередь российский Минздрав опроверг информацию журналистов, по его данным, состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. Также новость о смерти лидера ЛДПР опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Жириновского доставили в больницу с омикрон-штаммом коронавируса еще в феврале. Затем у известного политика начались серьезные осложнения, а степень поражения легких составила 75%. Лидер ЛДПР находился в реанимации, к нему не пускали помощников, а состояние переквалифицировали с тяжелого на критическое.