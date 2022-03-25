- Родился в Одессе.
- Является лауреатом и гран-при фестивалей авторской песни, военно-патриотической песни и шансона.
- До 2013 года выпустил 3 студийных альбома: «Круизный роман», «Нехолодная война 1945-1991» и «За Одессу!».
- В марте-апреле 2014 года выступал со своими песнями на Куликовом поле.
- С 3 мая занимался волонтёрской деятельностью по оказанию помощи раненым, пострадавшим 2 мая в Доме профсоюзов. Позже принимал участие в организации гуманитарной медицинской помощи одной из больниц Горловки и добровольческому медицинскому отряду ДНР.
- В марте 2015 года после информации о его готовящемся аресте, уехал в Москву, однако продолжил посещать Донбасс.
- Награждён крестом СДД «Доброволец Донбасса», получил благодарности от командования Народной милиции и МВД ЛНР.