Появившиеся сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского утром 25 марта были опровергнуты Минздравом и спикером Госдумы Вячеславом Володиным

Стало известно, как Жириновский относится к спецоперации РФ на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Александр Пронюшкин, однако позже он удалил это сообщение в Telegram.

В свою очередь российский Минздрав опроверг информацию журналистов, по его данным состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

Также новость о смерти лидера ЛДПР опроверг спикер Госдумы Володин.

«Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сообщил он.

О том, что 75-летний Жириновский попал в больницу, СМИ стали писать в начале февраля. Изначально эту информацию не подтвердили в партии. Но политик перестал появляться на работе и делать громкие заявления. После пресс-служба сообщила, что с ним все хорошо, его здоровью ничего не угрожает, но затем из больницы пришла информация о его госпитализации в московскую ЦКБ. Известно, что Жириновского доставили туда с омикрон-штаммом коронавируса, которым он уже болел две недели.

Затем у известного политика начались серьезные осложнения, а степень поражения легких составила 75%. Лидер ЛДПР находился в реанимации, к нему не пускали помощников, а состояние переквалифицировали с тяжелого на критическое. Лечение осложняли и сопутствующие заболевания.