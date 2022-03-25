Для денацификации недостаточно только устранения из политической жизни неонацистских группировок. Необходимо изменить сознание жителей страны, подвергнувшихся «расчеловечиванию», полагает политик.
«Если зрителей украинских каналов не вводят в шок убийства мирных граждан в Донбассе, не беспокоит, например, подрыв электролиний, которые снабжали Крым электроэнергией зимой, в ноябре… Вы что, протесты какие-то услышали среди населения Украины? Нет, были овации, когда воду перекрыли [Крыму], поставили дамбу на канале», — напомнил экс-премьер Украины.
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