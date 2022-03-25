Денацификация Украины должна предусматривать изменение ментального сознания её граждан, которым внушили ненависть к русскому народу. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру бывший премьер-министр страны Николай Азаров

Для денацификации недостаточно только устранения из политической жизни неонацистских группировок. Необходимо изменить сознание жителей страны, подвергнувшихся «расчеловечиванию», полагает политик. Северо-крымский канал освобождают от дамбы - СМИ © Sputnik Ближнее зарубежье

«Если зрителей украинских каналов не вводят в шок убийства мирных граждан в Донбассе, не беспокоит, например, подрыв электролиний, которые снабжали Крым электроэнергией зимой, в ноябре… Вы что, протесты какие-то услышали среди населения Украины? Нет, были овации, когда воду перекрыли [Крыму], поставили дамбу на канале», — напомнил экс-премьер Украины.

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