Венгрия не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 25 марта заявил глава венгерского министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто в своем Facebook*

«Здоровый эгоизм»: Витязева о позиции Венгрии по Украине © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Мы понимаем, что для президента Украины Украина и украинский народ важнее всего. Однако для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и мы не готовы подвергать риску жизнь и безопасность венгров», — написал Сийярто.

Премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам саммита заявил, что санкции на энергоносители из РФ приведут к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок, поэтому Будапешт выступает против них.

В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

* Запрещена в РФ как экстремистская организация