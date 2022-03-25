«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз», — сказал Конашенков.
По его словам, с нее осуществлялось снабжение горючим воинских частей ВСУ в центральной части страны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.