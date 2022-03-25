Евсеев объяснил, для чего российские военные окружают Киев
Евсеев объяснил, для чего российские военные окружают Киев
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз», — сказал Конашенков.

По его словам, с нее осуществлялось снабжение горючим воинских частей ВСУ в центральной части страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.