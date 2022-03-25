Российские военные уничтожили одну из крупнейших украинских топливных баз, расположенную в Киевской области. Об этом 25 марта на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Евсеев объяснил, для чего российские военные окружают Киев © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, с нее осуществлялось снабжение горючим воинских частей ВСУ в центральной части страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.