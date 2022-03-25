«Некогда колебаться»: Зеленский поторопил ЕС по вопросу вступления Украины
«Некогда колебаться»: Зеленский поторопил ЕС по вопросу вступления Украины
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По данным газеты, через несколько недель подавшим заявки странам буду направлены соответствующие вопросы.

Издание пишет, что речь идет об «ускоренном процессе», вместе с тем отмечается, что «он все равно может продлиться очень долго», а его исход пока не ясен. 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.

В начале марта глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Украина хочет, чтобы ее заявку на членство в Евросоюз рассматривали отдельно от Грузии и Молдавии.