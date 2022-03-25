По данным газеты, через несколько недель подавшим заявки странам буду направлены соответствующие вопросы.
Издание пишет, что речь идет об «ускоренном процессе», вместе с тем отмечается, что «он все равно может продлиться очень долго», а его исход пока не ясен.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.
В начале марта глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Украина хочет, чтобы ее заявку на членство в Евросоюз рассматривали отдельно от Грузии и Молдавии.