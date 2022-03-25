Еврокомиссия планирует начать рассмотрение заявок от Украины, Грузии и Молдавии на статус кандидата в Евросоюз в рамках «ускоренного процесса». Об этом 25 марта сообщает газета Welt

«Некогда колебаться»: Зеленский поторопил ЕС по вопросу вступления Украины © president.gov.ua

Издание пишет, что речь идет об «ускоренном процессе», вместе с тем отмечается, что «он все равно может продлиться очень долго», а его исход пока не ясен.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.

В начале марта глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Украина хочет, чтобы ее заявку на членство в Евросоюз рассматривали отдельно от Грузии и Молдавии.



