По оперативным данным, мужчина, «имея доступ к закрытой информации», анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций».
Все это происходило во время специальной военной операции по денацификации Украины.
«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена"», — добавили в ФСБ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.