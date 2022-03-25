Жителя Хабаровска задержали за государственную измену при попытке продать Киеву закрытые данные для диверсий, сообщает 25 марта ФСБ РФ

Килинкаров раскрыл, что Украина хочет продать России - дорого © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Все это происходило во время специальной военной операции по денацификации Украины.

«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена"», — добавили в ФСБ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.