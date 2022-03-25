Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 25 марта в своем Telegram-канале назвал чудовищной ситуацию с задержанием Службой безопасности Украины (СБУ) дочери мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегоры

Азаров: Для нацистов Украина – чужая страна написал Володин.

Он добавил, что одновременно с этим Владимир Зеленский «со слезами на глазах» выступает перед парламентами зарубежных стран с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времён Второй мировой войны, хотя «в реальности всё обстоит ровно наоборот».

Также, по словам спикера ГД, депутатам Кнессета и парламента Франции правильно было бы посмотреть видеообращение мэра Купянска, кадры, где избивают людей, а в домах размещают танки и пулемёты, если они хотят разобраться в происходящем на Украине.

«Со своей стороны направим материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран. Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния», — заявил Володин.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ. Мацегора заявил, что сотрудники СБУ задержали его дочь, а теперь ему угрожают расправиться с ней, попросил Зеленского оказать поддержку в этой ситуации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.