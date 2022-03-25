Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса высказался против санкций в отношении России. Об этом 25 марта сообщили на сайте сената Бразилии

Матвейчев: Европа устроила себе жесточайшие проблемы, введя санкции против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Бразилия не согласна с применением односторонних и выборочных санкций. Эти меры, помимо того, что являются незаконными с точки зрения международного права, конкретно ущемляют неотложные интересы некоторых стран, такие как поставки нефти и газа в европейские страны», — заявил глава МИД Бразилии.

Дипломат добавил, что антироссийские меры включают в себя ограничения против продуктов первой необходимости, которые нужны для выживания значительной части мирового населения. При этом последствия санкций могут отразиться не на самой России, а на развивающихся странах. Это возможно в среднесрочной перспективе, считает Франса.

«Между тем, развитые страны защищают себя от худших последствий», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал страны, отказавшиеся «плясать под дудку» США. Среди них Китай, Индия, Бразилия, Мексика и ряд других государств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.