Отмечается, что приказ о пуске отдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Он объяснил испытания подготовкой Пхеньяна к долгосрочному противостоянию с Соединенными Штатами.
Северокорейский лидер также сообщил, что ракета пролетела 1 090 километров за 4 052 секунды, достигла максимальной высоты 6 248 километров и приземлилась в запланированной точке в Японском море.
Накануне береговая охрана Японии заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Данные о пуске «неопознанного снаряда» подтвердили также военные из Южной Кореи.
Позднее сообщалось, что Южная Корея провела собственные запуски крылатых и баллистических ракет в ответ на испытания в КНДР.