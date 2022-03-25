Северная Корея подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в четверг. Об этом 25 марта сообщает «Рёнхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство

С космодрома Плесецк запущена баллистическая ракета «Ярс» - видео © РИА Новости Ким Чен Ын. Он объяснил испытания подготовкой Пхеньяна к долгосрочному противостоянию с Соединенными Штатами.

Северокорейский лидер также сообщил, что ракета пролетела 1 090 километров за 4 052 секунды, достигла максимальной высоты 6 248 километров и приземлилась в запланированной точке в Японском море.

Накануне береговая охрана Японии заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Данные о пуске «неопознанного снаряда» подтвердили также военные из Южной Кореи.

Позднее сообщалось, что Южная Корея провела собственные запуски крылатых и баллистических ракет в ответ на испытания в КНДР.