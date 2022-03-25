Западные страны будут вынуждены покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу. Об этом 24 марта заявил сенатор Алексей Пушков, передает «Парламентская газета»

Газ в рублях встревожил украинцев, мобилизация в стране и не только. Итоги 23 марта на Украине © REUTERS, Umit Bektas

«Если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», — предположил сенатор.

Решение Москвы перевести в рубли оплату за голубое топливо поменяет конфигурацию мировой экономики.

«Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина — в той экономической войне, которая уже давно объявлена России», — объяснил он.

Член Совфеда считает, что России следует исходить из собственных интересов и потребностей.

На днях президент Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. Однако Европа отказалась это делать.