По его словам, сейчас США и Европа осмысливают новые условия торговли и оказались в безвыходном положении. Пушков считает, что кто-то будет согласен на оплату в рублях, кто-то потребует в евро и долларах.
«Если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», — предположил сенатор.
Решение Москвы перевести в рубли оплату за голубое топливо поменяет конфигурацию мировой экономики.
«Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина — в той экономической войне, которая уже давно объявлена России», — объяснил он.
Член Совфеда считает, что России следует исходить из собственных интересов и потребностей.
На днях президент Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. Однако Европа отказалась это делать.