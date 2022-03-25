Президент США Джо Байден 25 марта посетит польский город Жешув, который находится рядом с границей Украины, сообщил Белый дом

Байден пообещал Третью мировую войну при одном условии © AP, Saul Loeb Анджей Дуда.

Польский город расположен в Подкарпатском воеводстве, которое граничит со Львовской областью Украины. Расстояние от него до Львова составляет около 150 километров.

Ранее Байден заявил, что Украине необходимо решать самой, стоит ли ей жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта. Однако практически сразу после этого заявления глава Белого дома оговорился, что, по его мнению, Киеву не придется расставаться с какими-либо территориями для урегулирования ситуации

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.