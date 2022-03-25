Силовики Донецкой Народной Республики (ДНР) обезвредили украинскую диверсионно-разведывательную группу в составе семи человек под Мариуполем, передало 24 марта РИА Новости

Как освобождали Мариуполь: «Черная смерть» против нацистов © wikimapia.org,

По имеющимся данным, в ходе задержания двое диверсантов получили ранения. Сообщается также, что диверсионная группа не успела оказать какого-либо сопротивления МВД ДНР.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

В начале марта замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов», против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.