Верховная Рада приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за несанкционированную публикацию сведений о перемещении подразделений Вооруженных сил (ВСУ), сообщил 24 марта депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в Telegram

Евсеев объяснил, для чего российские военные окружают Киев © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк новой статьей, согласно которой за съемку и публикацию позиций военных, а также их передвижения украинцев начнут сажать в тюрьму на срок до 12 лет. Эта мера будет действовать на время военного положения.

Распространение информации о перемещении оружия, боеприпасов и техники без отягчающих последствий будет наказываться на срок от трех до пяти лет. За публикацию сведений о позициях ВСУ или их перемещении на марше наказание составит до восьми лет.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору с целью «предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины», обвиняемым придется провести в заключении от восьми до 12 лет.

За дополнение к Уголовному кодексу проголосовали 356 народных депутатов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.