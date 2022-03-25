Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 25 марта в его Telegram, попросил Европейский союз (ЕС) не медлить с принятием страны в состав сообщества

Зеленский потребовал от НАТО неограниченной помощи © president.gov.ua

«Здесь я вас прошу не запаздывать с решением, пожалуйста. Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время, у нас есть этот шанс», — призвал он.

По словам политика, за вступление Украины в ЕС уже выступают Литва, Латвия, Эстония, Польша.

Он выразил надежду, что Киев поддержит и президент Франции Эммануэль Макрон.

Зеленский призвал Венгрию помнить про суверенитет и самой решать, за кого она выступает. Он обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану и обвинил его в том, что тот сомневается в принятии решений по вопросу Украины.

«Нет времени колебаться, уже время решать», — заявил Зеленский.

Он также выразил надежду, что в вопросе вступления в ЕС на стороне Украины окажется Германия.

Ранее Германия, Нидерланды и некоторые другие страны выступили против рассмотрения вопроса о включении Украины в Евросоюз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает невозможным рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.