Он обвинил украинского лидера в незнании Конституции страны и в абсолютной несерьёзности поведения на посту президента.
«Он превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу. Он играет роль президента, читает заученные тексты, говорит теми словами, которые ему кто-то надиктовал. От него невозможно услышать его собственное мнение», — утверждает Азаров.
По мнению ветерана украинской политики, Зеленский совершенно не подходит для своей должности.
Николай Азаров родился в 1947 году в Калуге. Окончил МГУ МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «геолог-геофизик». В 1984 году переехал в Донецк. В 1994-1998 годах был народным депутатом Украины II созыва, председателем бюджетного Комитета Верховной Рады. С 2002 по 2005 годы — министром финансов Украины в первом правительстве Виктора Януковича.
С марта 2010 по январь 2014 года был, с небольшим перерывом, премьер-министром страны. 28 января 2014 года подал в отставку.
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