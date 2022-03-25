Президент Украины Владимир Зеленский превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу, он только играет роль президента. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров

Он обвинил украинского лидера в незнании Конституции страны и в абсолютной несерьёзности поведения на посту президента. «Нищая Россия?» Азаров рассказал, что думает о Шушкевиче, Ельцине и Кравчуке © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Он превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу. Он играет роль президента, читает заученные тексты, говорит теми словами, которые ему кто-то надиктовал. От него невозможно услышать его собственное мнение», — утверждает Азаров.

По мнению ветерана украинской политики, Зеленский совершенно не подходит для своей должности.

Николай Азаров родился в 1947 году в Калуге. Окончил МГУ МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «геолог-геофизик». В 1984 году переехал в Донецк. В 1994-1998 годах был народным депутатом Украины II созыва, председателем бюджетного Комитета Верховной Рады. С 2002 по 2005 годы — министром финансов Украины в первом правительстве Виктора Януковича.

С марта 2010 по январь 2014 года был, с небольшим перерывом, премьер-министром страны. 28 января 2014 года подал в отставку.

Полностью интервью можно прочитать здесь.