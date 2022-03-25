Жители находившихся ранее под оккупацией киевского режима районов ДНР больше всего хотят, чтобы освобождение стало окончательным. Об этом рассказала изданию Украина.ру заместитель председателя Общественной палаты республики Екатерина Мартьянова

Она отметила, что почти каждый день выезжает на освобождённые территории и общается с проживающим там населением.

«Кто-то благодарит за освобождение, ведь все восемь лет эти люди действительно находились в страхе, их реально грабили, заставляли кричать нацистские лозунги, бросали в подвалы. Кто-то относится к нам с опаской…. Но в целом все прекрасно понимают ситуацию и рады воссоединению», — сказала общественный деятель из ДНР.

Волноваха после освобождения: первые кадры

В 2015 г. стала депутатом Народного Совета 1 созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарем комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

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