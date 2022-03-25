Она отметила, что почти каждый день выезжает на освобождённые территории и общается с проживающим там населением.
«Кто-то благодарит за освобождение, ведь все восемь лет эти люди действительно находились в страхе, их реально грабили, заставляли кричать нацистские лозунги, бросали в подвалы. Кто-то относится к нам с опаской…. Но в целом все прекрасно понимают ситуацию и рады воссоединению», — сказала общественный деятель из ДНР.
Екатерина Мартьянова родилась в 1980 году в городе Артёмовск Донецкой области.
В 2015 г. стала депутатом Народного Совета 1 созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарем комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.
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