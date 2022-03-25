Под воздействием пропаганды людей очень нетрудно «заставить выйти с флажками в воскресенье на центральную площадь, помахать ими, сказать несколько хороших слов в адрес Украины и несколько плохих в адрес России». Совсем другая реакция будет, когда последствия занятой в связи с кризисом позиции правительств отразятся на «собственном кармане» европейцев, рассказала Витязева.
Среднестатистический американец за последний месяц тоже начал тратить больше на триста долларов, чем обычно, указала она.
«Думаю, вся эта эйфория, истерия еще продлится какое-то время, а потом обычные люди будут спрашивать у своего правительства: а какого чёрта, кто такая Украина, где она находится, что мне от неё? Почему я должен платить за это, на каком основании, и что мне это даст?», — считает обозреватель.
Она добавила, что ситуацию усугубит необходимость содержания огромного числа украинских беженцев.
«Нам в этой ситуации, что касается Запада, нужно просто поудобнее устроиться в первый ряд, запастись попкорном и просто наблюдать за происходящим, потому что дальше будет очень много интересного», — предложила журналистка.
Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на федеральном телеканале «Россия-1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront.
Полностью интервью можно прочитать здесь.