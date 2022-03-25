Жители Европы и США рано или поздно устанут от экономических проблем, возникших в результате поддержки их правительствами киевского режима и ввода антироссийских санкций. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева

Политолог Сергиенко рассказал, как Запад готовится к войне с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Среднестатистический американец за последний месяц тоже начал тратить больше на триста долларов, чем обычно, указала она.

«Думаю, вся эта эйфория, истерия еще продлится какое-то время, а потом обычные люди будут спрашивать у своего правительства: а какого чёрта, кто такая Украина, где она находится, что мне от неё? Почему я должен платить за это, на каком основании, и что мне это даст?», — считает обозреватель.

Она добавила, что ситуацию усугубит необходимость содержания огромного числа украинских беженцев.

«Нам в этой ситуации, что касается Запада, нужно просто поудобнее устроиться в первый ряд, запастись попкорном и просто наблюдать за происходящим, потому что дальше будет очень много интересного», — предложила журналистка.

Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на федеральном телеканале «Россия-1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront.

Полностью интервью можно прочитать здесь.