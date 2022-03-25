Запад заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, и привёл бы к максимально возможному количеству жертв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева

Вооружённый конфликт на Украине привёл к росту котировок акций американских производителей оружия. Бесплатно поставив на Украину оружия на два миллиарда долларов, четыре американских оружейных компании увеличили свою рыночную стоимость на 107 миллиардов долларов, отметила журналистка. «Не попался ли я на украинскую пропаганду?»: американский автор сомневается в украинской версии обстрела роддома в Мариуполе © скриншот видео "Телеканал Хабар 24"

По мнению Витязевой, трагедия людей на Украине используется Западом в пропагандистских целях.

«То, что сейчас происходит на Украине, — используется. Им нужна картинка пострашнее — кровь, жертвы, куски тел, разрушения. Это действует на их обывателя, потребителя информационной пропаганды», — указала она.

Однако реальные истории жителей Украины, к примеру, беженцев из Мариуполя, на Западе не демонстрируют.

«Что самое обидное, ужасное и печальное — судьба этих людей никого не интересует. Будет делаться все, чтобы жертв было как можно больше», — уверена журналистка.

Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на федеральном телеканале «Россия-1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront.

Полностью интервью можно прочитать здесь.