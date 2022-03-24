Денацификация Украины невозможна без смены власти в стране. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

По мнению политика, новая украинская власть должна принципиально ненавидеть нацизм. «Абсолютное требование»: Лавров рассказал, в чем будет заключаться денацификация Украины © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на своё еврейское происхождение, не может возглавить борьбу с нацизмом, поскольку является приспособленцем.

«Мало кто знает, но среди евреев были и прислужники Гитлера, и один из них дослужился до генеральского звания, которое ему лично присвоил Гитлер. Поэтому национальность — еврей — ещё вовсе ничего не определяет», — указал Азаров.

Он добавил, что денацификация означает не только устранение в политической жизни неонацистских группировок, но и изменение сознания.

Николай Азаров родился в 1947 году в Калуге. Окончил МГУ МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «геолог-геофизик». В 1984 году переехал в Донецк.

В 1994-1998 годах был народным депутатом Украины II созыва, председателем бюджетного Комитета Верховной Рады. С 2002 по 2005 годы — министром финансов Украины в первом правительстве Виктора Януковича.

С марта 2010 по январь 2014 года был, с небольшим перерывом, премьер-министром страны. 28 января 2014 года подал в отставку. Полностью интервью можно прочитать здесь.