События в Мариуполе и других городах показали, что украинские нацисты разрушают страну без всякого сожаления. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

Он напомнил, что в Мариуполе боевики неонацистского формирования «Азов» размещают свои боевые позиции в жилых домах, тем самым подставляя их под ответные удары и показывая таким образом, что этот город для них чужой, и они не собираются его восстанавливать.

«Тут совершенно очевидна позиция нынешнего режима и тех же нацистов, которых много и в ВСУ, и в нацистских батальонах, подразделениях, по отношению к своей стране. Эта страна для них чужая, они её разрушают без всякого сожаления», — рассказал Азаров.

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В 1984 году переехал в Донецк. В 1994-1998 годах был народным депутатом Украины II созыва, председателем бюджетного Комитета Верховной Рады.

С 2002 по 2005 годы — министром финансов Украины в первом правительстве Виктора Януковича.

С марта 2010 по январь 2014 года был, с небольшим перерывом, премьер-министром страны. 28 января 2014 года подал в отставку.

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