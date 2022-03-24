Хотя Зеленский и называет себя юристом, но непонятно, чем он занимался, когда обучался юриспруденции в Кривом Роге, указал Азаров.
«В Конституции прямо запрещено выносить на референдум вопросы, связанные с территориальным устройством Украины. Хочешь выносить — изменяй Конституцию», — сказал он.
Николай Азаров родился в 1947 году в Калуге. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «геолог-геофизик». В 1984 году переехал в Донецк. В 1994-1998 годах был народным депутатом Украины II созыва, председателем бюджетного Комитета Верховной Рады.
С 2002 по 2005 годы — министром финансов Украины в первом правительстве Виктора Януковича. С марта 2010 по январь 2014 года был, с небольшим перерывом, премьер-министром страны. 28 января 2014 года подал в отставку.
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