Слова президента Украины Владимира Зеленского о референдумах в Крыму и Донбассе противоречат Конституции страны и свидетельствуют о несерьёзности украинского лидера. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров

Азаров заговорил о возвращении в политику © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Зеленский и называет себя юристом, но непонятно, чем он занимался, когда обучался юриспруденции в Кривом Роге, указал Азаров.

«В Конституции прямо запрещено выносить на референдум вопросы, связанные с территориальным устройством Украины. Хочешь выносить — изменяй Конституцию», — сказал он.

Николай Азаров родился в 1947 году в Калуге. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «геолог-геофизик». В 1984 году переехал в Донецк. В 1994-1998 годах был народным депутатом Украины II созыва, председателем бюджетного Комитета Верховной Рады.

С 2002 по 2005 годы — министром финансов Украины в первом правительстве Виктора Януковича. С марта 2010 по январь 2014 года был, с небольшим перерывом, премьер-министром страны. 28 января 2014 года подал в отставку.

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