Общественная палата ДНР в сотрудничестве с организациями республики и РФ доставляет гуманитарные грузы на освобождённые территории и помогает их жителям связаться с родственниками. Об этом рассказала изданию Украина.ру заместитель председателя этой организации Екатерина Мартьянова

Она отметила работу Общественной палаты и Народного фронта Московской области, общественной организации «Русский мир», донецкого отделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы», народной дружины ДНР и других организаций. «Военные ДНР просили у нас прощения». Что происходит в освобожденной Волновахе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Помимо доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей, устанавливается связь с родственниками проживающих на освобождённых территориях, продолжила Мартьянова.

«Люди, оставшиеся жить на освобожденных территориях, находятся без связи, они обращаются к нам с просьбой узнать, живы или нет их родные, всё ли с ними в порядке. Через администрации, поселковых, квартальных, знакомых узнаём о близких, передаём информацию, такую важную и долгожданную», — рассказала она.

Екатерина Мартьянова родилась в 1980 году в городе Артёмовск Донецкой области. В 2015 г. стала депутатом Народного Совета 1 созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарем комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины. Полностью интервью можно прочитать здесь.