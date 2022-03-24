Никита Данюк — член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)

В 2012 году с отличием окончил бакалавриат РУДН по специальности «Теория и история международных отношений», в 2014 году — магистратуру там же.

В 2018 году — защитил кандидатскую диссертацию, посвященную феномену «цветных революций».

В 2020-м окончил Высшую школу государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС по программе «Мастер государственного управления для руководителей», еще через год — «Мастер публичной политики».

Позже преподавал в РУДН дисциплины «Внешняя политика США», «Фактор мягкой силы во внешней политике США и международных отношениях».

С 2014-го — эксперт Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН, с 2017 — первый заместитель директора ИСИП РУДН.

Является автором более 20 научных и научно-публицистических работ, в том числе монографии «Цветные революции. От теории к практике». В соавторстве написал монографии «Гибридный дракон и химера войны», «Информационный террор. Тактика и стратегия информационной войны».