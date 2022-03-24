В освобожденных от украинских вооруженных формирований территориях Украины будут созданы военно-гражданские администрации. О принятом решении в своем Telegram-канале 24 марта сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

После начала 24 февраля спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Царев заявил, что находится на территории этой страны. Позднее он уточнил, что вместе с российскими войсками прибыл в Киевскую область, где ведет работу по гуманитарному снабжению местных жителей.

Несколько дней назад Царев сообщил, что прибыл в Москву для участия в совещаниях по дальнейшей организации жизни на освобожденных территориях. Олег Царев: Украина должна стать частью России, а Путин — ее президентом © РИА Новости, Нина Зотина

«Дорогие друзья. Военно-гражданские администрации будут созданы. Решение наконец принято. Значит порядок на освобождённых территориях будет. Включаемся в работу», — написал политик.

В настоящий момент военно-гражданская администрация создана в тех городах Запорожской области, которые находятся под контролем РФ. В Мелитополе и Бердянске в ранге исполняющих обязанности были назначены новые мэры.

За прошедшие сутки под контроль российских Вооруженных сил перешел город Изюм в Харьковской области.