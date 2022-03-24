В большинстве населённых пунктов освобождённых территорий ДНР не работают магазины, аптеки, больницы, нет воды и электричества. Об этом рассказала изданию Украина.ру заместитель председателя Общественной палаты республики Екатерина Мартьянова

Она добавила, что люди группами живут в подвалах либо административных зданий, либо своих домов.

В начале марта при Общественной палате был создан штаб по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от агрессии вооруженных формирований Украины. Он уже доставил более двадцати тонн гуманитарных грузов жителям, указала Мартьянова. Глава МЧС ДНР рассказал, как организована медицинская помощь на освобожденных территориях © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Это, в основном, продукты питания, средства гигиены, свечи (они очень нужны из-за отсутствия электричества), детское питание, вода, строительная плёнка, теплая одежда. Сейчас, слава богу, в населённых пунктах жизнь активно налаживается, власти Республики делают всё возможное, чтобы восстановить коммуникации как можно быстрее», — рассказала она.

Екатерина Мартьянова родилась в 1980 году в городе Артёмовск Донецкой области. В 2015 г. стала депутатом Народного Совета 1 созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарем комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.