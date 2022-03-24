Она добавила, что люди группами живут в подвалах либо административных зданий, либо своих домов.
В начале марта при Общественной палате был создан штаб по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от агрессии вооруженных формирований Украины. Он уже доставил более двадцати тонн гуманитарных грузов жителям, указала Мартьянова.
«Это, в основном, продукты питания, средства гигиены, свечи (они очень нужны из-за отсутствия электричества), детское питание, вода, строительная плёнка, теплая одежда. Сейчас, слава богу, в населённых пунктах жизнь активно налаживается, власти Республики делают всё возможное, чтобы восстановить коммуникации как можно быстрее», — рассказала она.
Екатерина Мартьянова родилась в 1980 году в городе Артёмовск Донецкой области. В 2015 г. стала депутатом Народного Совета 1 созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарем комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.
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