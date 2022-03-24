За последнее время над территорией ДНР было сбито около десяти таких ракет, большинство из которых летело в центральную часть Донецка.
Работа сил ПВО позволила избежать жертв в большинстве случаев, указала Мартьянова.
«В принципе, можно сказать, что безопасных районов в Донецке сейчас нет, украинские обстрелы хаотичны, больше похожи на конвульсии умирающего и представляют большую угрозу для жизни дончан», — сказала она.
Депутат также рассказала, что из-за боевых действий в городе происходят постоянные перебои с электро- и водоснабжением. Власти стараются ремонтировать повреждённые коммуникации, но это связано с большими рисками.
«К примеру, недалеко от моего дома, восстанавливая нарушенное обстрелом газоснабжение, погибли рабочие газовой службы. То есть город постоянно живёт в большом напряжении, но ключевое слово "живёт" и надеется на скорейшее наступление мира», — отметила Мартьянова.
Екатерина Мартьянова родилась в 1980 году в городе Артёмовск Донецкой области. В 2015 г. стала депутатом Народного Совета 1 созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарем комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.