Обстановка в столице ДНР остаётся достаточно напряжённой. Силы киевского режима продолжают её обстреливать, в том числе и ракетами «Точка-У». Об этом рассказала изданию Украина.ру заместитель председателя Общественной палаты республики Екатерина Мартьянова

За последнее время над территорией ДНР было сбито около десяти таких ракет, большинство из которых летело в центральную часть Донецка. Конашенков назвал ответственных за пуски украинских ракет «Точка-У» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Работа сил ПВО позволила избежать жертв в большинстве случаев, указала Мартьянова.

«В принципе, можно сказать, что безопасных районов в Донецке сейчас нет, украинские обстрелы хаотичны, больше похожи на конвульсии умирающего и представляют большую угрозу для жизни дончан», — сказала она.

Депутат также рассказала, что из-за боевых действий в городе происходят постоянные перебои с электро- и водоснабжением. Власти стараются ремонтировать повреждённые коммуникации, но это связано с большими рисками.

«К примеру, недалеко от моего дома, восстанавливая нарушенное обстрелом газоснабжение, погибли рабочие газовой службы. То есть город постоянно живёт в большом напряжении, но ключевое слово "живёт" и надеется на скорейшее наступление мира», — отметила Мартьянова.

Екатерина Мартьянова родилась в 1980 году в городе Артёмовск Донецкой области. В 2015 г. стала депутатом Народного Совета 1 созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарем комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

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