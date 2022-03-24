Финансирование биолабораторий на Украине, которые в том числе исследовали биологическое оружие, осуществляли организации, связанные с финансистом Джорджем Соросом и сыном президента США Хантером Байденом. Такую информацию 24 марта озвучили в Министерстве обороны РФ

Документы об американских разработках в области биоисследований на Украине оказались в распоряжении российский специалистов в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации этой страны. Выяснилось, что с подачи Пентагона украинские специалисты работали над рядом проектов, среди которых изучение влияния тех или иных смертельных вирусов на славянские этносы и их способность оказывать влияние на репродуктивную способность женщин. Также там велись исследования по зараженным вирусами птицам, маршрут миграции которых проходит через территорию РФ.

«Украина – самый крупный проект Пентагона по созданию биолабораторий». Что показала спецоперация России © AP, Michael Probst

Кроме фонда Байдена-младшего, деньги на исследования на Украине выделял фонд Сороса, Агентство США по международному развитию и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Научное кураторство, среди прочих, осуществляла знаменитая Национальная лаборатория в Лос-Аламосе в штате Нью-Мексико, которая была создана в 1943 году в рамках «Манхэттенского проекта» по разработке ядерного оружия и занимается этими исследованиями по сей день.

Также в российском оборонном ведомстве раскрыли детали по работе украинских лабораторий с личным составом Вооруженных сил Украины.

Так, в рамках проекта UP-8 в Киеве, Львове, Харькове и Одессе были взяты анализы крови у 4 тыс. военнослужащих на антитела к хантавирусу, а у 400 — на антитела к вирусу Конго-Крымской лихорадки.

В Минобороны РФ полагают, что такой скрининг естественного иммунитета населения мог происходить для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения той или иной территории.