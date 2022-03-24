Речь идёт не только об обеспечении безопасности Донецка и Луганска, указала журналистка. Она рассказала, что знает о репрессиях, пытках и морально-психологическом давлении, которым подвергались жители востока Украины.
Что касается идеологии украинского национализма, то она должна быть выкорчевана без шанса на возвращение, заявила Витязева.
Она указала, что в течение десятилетий эта идеология поддерживалась в диаспорах украинских эмигрантов при поддержке правительств Канады, США и Германии.
«Есть такое растение, как борщевик. С ним всегда постоянно борются. Самая главная задача — сделать так, что если уж ты вырвал с корнем этого паразита, чтобы он больше никогда не произрос заново», — сказала журналистка.
Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на федеральном телеканале «Россия-1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront.
Полностью интервью можно прочитать здесь.