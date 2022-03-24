Задачами России на Украине является обеспечение безопасности жителей всего востока страны, а также полная денацификация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева

Что касается идеологии украинского национализма, то она должна быть выкорчевана без шанса на возвращение, заявила Витязева.

Она указала, что в течение десятилетий эта идеология поддерживалась в диаспорах украинских эмигрантов при поддержке правительств Канады, США и Германии.

«Есть такое растение, как борщевик. С ним всегда постоянно борются. Самая главная задача — сделать так, что если уж ты вырвал с корнем этого паразита, чтобы он больше никогда не произрос заново», — сказала журналистка.

Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на федеральном телеканале «Россия-1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront.

Полностью интервью можно прочитать здесь.