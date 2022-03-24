Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 24 марта на совещании главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ доложил о ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Шойгу доходчиво объяснил генсеку ООН цели и задачи спецоперации РФ на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — сказал Песков.

Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.

«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу из медийного пространства. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.