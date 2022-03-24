Япония, когда-то бывшая великой империей, сегодня является подчинённой страной, выполняющей все инструкции из Белого дома. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева

Ранее Япония вслед за США и странами НАТО ввела санкции против высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина, некоторых бизнесменов и депутатов, а также против юридических лиц. Кроме того, Япония лишила РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

Доказательством подчинённого положения азиатской страны, по мнению журналистки, является американский контроль над островом Окинава. Politico: Япония может разместить у себя американские ракеты средней дальности © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Многим японцам, возможно, тоже обидно, что им приходится плясать под чужую дудку. Но увы и ах, на сегодняшний день они не делают ничего для того, чтобы восстановить свой суверенитет не на словах, а на деле… сейчас приходится тявкать, подхрюкивать, как скажет им хозяин. Хочется верить, что придёт понимание и Япония вернёт себе всё то, что она, к сожалению, утратила», — рассказала обозреватель.

Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на федеральном телеканале «Россия 1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront.

Полностью интервью можно прочитать здесь.