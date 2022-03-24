Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта в ходе выступления на саммите НАТО по видеосвязи заявил, что стране нужна неограниченная военная помощь

Военный эксперт объяснил, почему НАТО не рискнет своими военными на Украине © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По его словам, Альянс мог бы предоставить Киеву 1% всех своих танков и самолетов.

Зеленский также напомнил, что Украина уже просила у НАТО боевые самолеты и танки и на безвозмездной, и на возмездной основе, но не получила ни одного.

Он подчеркнул, что во время боевых действий самое страшное — не получать ясных ответов на просьбы о помощи.

На днях военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру заметил, что накачка Украины вооружениями из стран Запада может лишь затянуть российскую спецоперацию, но переломить ситуацию уже невозможно. Эксперт напомнил, что афганскую армию США накачивали вооружением на 5 лет вперёд, но вооружённые силы этой страны бросили оружие и бежали.