В связи с занимаемой в отношении конфликта на Украине позицией венгерского правительства его уже обвиняют «в нелюбви к Украине и в любви к России». На самом же деле оно руководствуется здравым смыслом, рассказала в интервью изданию Украина.ру обозреватель информационного агентства NewsFront Юлия Витязева

«Тигры» для помощи Украине, обстановка под Киевом, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 24 марта © УПСИ МО РФ / УПСИ МО РФ / Перейти в фотобанк Витязева.

«Это здоровый эгоизм нормального политика, которого в первую очередь интересует его собственный избиратель. Это тоже важно, потому что каждый гражданин — это голос, это избиратель, и это, соответственно, отразится на следующих выборах», — сказала она.

Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на федеральном телеканале «Россия-1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront.

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