Венгрию беспокоит благополучие своих жителей, и поэтому она выступает решительно против вовлечения в военные действия на стороне киевского режима и не хочет отказываться от закупок нефти и газа у России. Это совершенно нормальная забота о своих гражданах, уверена Витязева.
«Это здоровый эгоизм нормального политика, которого в первую очередь интересует его собственный избиратель. Это тоже важно, потому что каждый гражданин — это голос, это избиратель, и это, соответственно, отразится на следующих выборах», — сказала она.
Юлия Витязева родилась в 1981 году в Одессе. В 2015 году уехала в Россию после неоднократных угроз физической расправы от неизвестных. Активная участница авторского политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на федеральном телеканале «Россия-1». Регулярно публикуется в агентстве NewsFront.
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